أتربة وغبار على شمال وغرب ووسط المملكة

يتوقع لطقس اليوم نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وغرب ووسط المملكة.

وتتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط 15-40 كم/ ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 – 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون الرياح على الخليج شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.