كشف الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرغ الخميس، عن رؤية شركته بوصفها حصنا واقيا ضد الانعزالية المتزايدة، حيث كتب للمستخدمين أن موقع التواصل الاجتماعي الشهير قد يكون “البنية الأساسية الاجتماعية” للعالم.

وفي بيان من 5700 كلمة استعان زوكربرغ بكلمات إبراهام لينكولن رئيس الولايات المتحدة خلال فترة الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر الذي اشتهر ببلاغته وقدم بعدا فلسفيا لم يكن معتادا بالنسبة لقطب أعمال.

وتأتي تصريحات زوكربرغ في وقت يتبنى فيه الكثير من الأشخاص والدول حول العالم رؤية تتسم بالانكفاء على الشأن الداخلي. فقد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع “أمريكا أولا” في خطاب تنصيبه في يناير. وجاء ذلك في أعقاب قرار بريطانيا في يونيو الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكتب زوكربرغ “هناك أشخاص في جميع أنحاء العالم تعرضوا للتهميش بفعل العولمة وحركات للانسحاب من التواصل العالمي” دون أن يحدد حركة بعينها.

وتساءل المدير التنفيذي البالغ من العمر 32 عاما ما إذا كان “الطريق إلى الأمام هو مزيد من التواصل أم المسار المضاد” مضيفا أنه يؤيد التقارب بين الناس.

ومستخدما كلمات لينكولن في خطاب كتبه للكونغرس في أوج الحرب الأهلية كتب زوكربرغ لمستخدمي فيسبوك البالغ عددهم حوالى 1.9 مليار شخص “مبادئ الماضي الهادئ لا تلائم الحاضر العاصف”.

وقال زوكربرغ إن فيسبوك قد ينتقل إلى ما هو أبعد من بداياته كشبكة لتواصل الأصدقاء والأقارب ملمحا إلى أنه قد يلعب دورا في 5 مجالات من بينها دعم المؤسسات التقليدية وتقديم العون خلال وبعد الأزمات وتعزيز المشاركة المدنية.