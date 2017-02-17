ضبط 5 مروجين للخمور في القطيف

ألقت الدوريات الأمنية بمحافظة القطيف القبض على 5 مروجين للخمور، وذلك بعد الاشتباه بوضعهم أثناء توقفهم في أحد المواقع بمنطقة تاروت.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأن دوريات الامن بشرطة محافظة القطيف تمكنت مؤخراً من القبض على مواطن وأربعة وافدين أسيويين في العقد الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد الاشتباه بوضعهم أثناء توقفهم بأحد المواقع في تاروت.

وأضاف الرقيطي: وبالتحقق من المشتبه بهم عثر بحوزتهم على 177 عبوة بلاستيكية يشتبه بأنها تحتوي على مادة مسكرة.

وتم التحفظ عليها وضبط الأشخاص وسلموا لمركز شرطة تاروت حيث تم استيفاء اجراءات الاستدلال وإحالتهم لهيئة التحقيق والإدعاء العام .