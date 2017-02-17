مقتل 3 عسكريين بانفجار في باكستان

لقي 3 عسكريين من رجال الجيش الباكستاني مصرعهم إثر انفجار قنبلة زرعها مسلحون مجهولون مساء اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية أن الانفجار وقع في منطقة “أوران” بإقليم بلوشستان واستهدف موكب لقوات الجيش، وأدى إلى مقتل 3 عسكريين بينهم ضابط برتبة نقيب وجنديين اثنين.

من جانبه أعرب رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه عن حزنه إزاء مقتل العسكريين الثلاثة، مؤكداً في ذات الوقت بأن الهجمات الإرهابية لا يمكنها زعزعة عزم الجيش في محاربة الإرهاب.