4699 بلاغاً بسبب الأمطار والسيول

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز التحكم والتوجيه بمناطق المملكة استقبلت من يوم الأحد الموافق 15 /5 /1438هـ وحتى صباح اليوم الجمعة الموافق 20 /5 / 1438هـ، 4699 بلاغاً منها 3327 في مدينة الرياض و960 في منطقة عسير و 412 في المنطقة الشرقية جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأفاد المركز أن الجزء الأكبر من البلاغات تلقاها مركز التحكم والتوجيه بمنطقة الرياض، بينما بلغ عدد المفقودين حالتين حالة واحدة في الرياض وحالة في عسير.

وبلغ عدد الوفيات 2 حالة حالة واحدة في منطقة عسير وحالة في منطقة الرياض، كما بلغ عدد المحتجزين الذين تم إنقاذهم 951 شخصا 271 في الرياض و 492 في منطقة عسير و173 في الشرقية و15 في الباحة.

مشيراً إلى أن أغلب الاحتجازات كانت داخل المركبات حيث بلغ عدد المركبات التي تم إخراجها 650 مركبة، فيما تم إخلاء وإيواء 119 أسرة وشخصا.

وأهاب المركز الاعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكذا عبر مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على سلامتهم، متمنيا السلامة للجميع.

