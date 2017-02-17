الثلوج تغطي حزم الجلاميد

تساقطت الثلوج فجر اليوم على منطقة حزم الجلاميد التابعة لمنطقة الحدود الشمالية فجر اليوم، حيث لامست درجات الحرارة فيها الصفر المئوي.

وشملت الثلوج كل من طريف واجزاء من عرعر التي تركزت فيها الثلوج واكتست ارضها بالبياض.