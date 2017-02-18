صحيفة الشرق – العدد 1903 – نسخة جدة
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أمير حائل يدشن المستشفى السعودي الألماني .. و»التخصصي» قريبا
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أمانة الشرقية تعيد تشغيل الأنفاق المغلقة.. وتسحب 5 ملايين م3 من…
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خطبتا الحرمين تحثان المسلمين على الفوز برضا الله وخشيته في الغيب…
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كلية الملك فهد الأمنية تحتفل بانتهاء دورة التأهيل الأمني الـ…
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المقاصف المدرسية تفتح نافذة تسويقية جديدة للأسر المنتجة في الشرقية
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«الدفاع المدني»: إنقاذ 951 محتجزاً وإيواء 119 أسرة بسبب الأمطار…
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أمير حائل يدشن المستشفى السعودي الألماني .. و»التخصصي» قريبا
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أمانة الشرقية تعيد تشغيل الأنفاق المغلقة.. وتسحب 5 ملايين م3 من…
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خطبتا الحرمين تحثان المسلمين على الفوز برضا الله وخشيته في الغيب…
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آل الشيخ: الإمام محمد بن عبدالوهاب لم يأت بمذهب جديد .. ومن الوفاء…
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خطبتا الحرمين تحثان المسلمين على الفوز برضا الله وخشيته في الغيب…
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آل الشيخ: الإمام محمد بن عبدالوهاب لم يأت بمذهب جديد .. ومن الوفاء…
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