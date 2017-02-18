معادلةٌ لم أجرؤ على أن أضع نتيجتها، ذلك أنّ البوحَ – كتابةً – بالنتيجةِ من شأنها أن تُلحقك بالمغضوب عليهم، ولئن تجاسرت بالتّلفظِ بذات الإجابةِ فستجدُ نفسكَ محشوراً في زمرةِ «الضالين» حتى إن كان لسانُك لم يزل بعْدُ رطِباً بذكر (آمين)!

هذه النتيجةُ لمعادلةِ: سين + ما =؟ تبقّى حبيسة البيتِ (ومحمولة في الجيوب عبرَ أجهزةٍ ذكيّةٍ الفُتيا قائمة على صحّة الصلاة بها!!) بينما التّلفظ بها (بدعة)! واجتراحُ تنزيلها (واقعاً) يَبقى هو ذلك (الذّنب) الذي لا تقوى الصلاةُ إلى الصلاة على أن تغفِره!

إذن.. سأقتحمُ العقبة – وما أدراك ما العقبة – فكّ رقبة الإجابة «المشفّرة» عن نتيجة هذه المعادلة فأقول:

(السينما) ما حاكَ في صدركَ وكرهتَ أن يطّلِعَ عليه الناس و(البِرُّ) في هذه المسألة أن تحفظَ لسانَك عن «الخوض» في شأنٍ الأصلُ فيه «الإباحة» غير أنّ الانتقالَ به إلى منطقة «صراعٍ» متأججةٍ ما بين تيّاراتٍ مُتباينةٍ في توجّهاتِها قد أحاله إلى (خطيئةً) عند قومٍ و(غفرانٍ) لدى آخرين! وليس بينهما – على الحقيقة – سِوى حُفرةٍ صغيرةٍ يُمكن ردمّها بشيءٍ من العدل والإحسان الذي يُفترضُ أن يضطلع العقلاءُ – من فلول المتخاصمين – بعبء القيامِ به حسماً لنزعِ مادة (فساد) التحارش الذي ما فتئ يستهلِكُنا جهداً ووقتاً ومالاً دون كبير جدوى!

أيّا يكن الأمر.. فإني أحسبُ أنّ الانخراطَ في إدارةِ دفّةِ «الحوار» وَفْقَ شرائطه المعرفيةِ/ وبمنظومة قيمه الإخلاقيّةِ مع التفطّنِ تالياً لـ«إحسان الظنِ» بالآخر – بصرف النظر عمن يكون هذا الآخر – كفيلٌ بحسم الأمر لصالحِ (المصلحة العامة) المصانةِ بما جاءت به «الشريعة» من الحفظ للضرورات/ والحاجيات/ والتحسينات بنحو ما أذِنت به القراءة الراشدة لفقهيات المقاصد.!

وليس بخافٍ على أنّ نزع فتيل «الانتماءات» من قبل الاشتغال بـ»إدارة الحوار» حولَ ما يستجّد «محليّاً» سيختصرُ لنا الزمنَ من جانب، ومن جانبٍ آخر سيحفظُ لنا «لُحمتَنا» على نحوٍ من «وطنيّةٍ» باتت هي الأخرى تئن تحت وطأةِ صراعاتٍ تستنزفُنا (جميعاً) ذلك أنّ الخاسر فيها يبقى هو «المواطن» الذي كان نهْباً لفَريقين ليس أحدهما أحقُّ بـ«الأمن» من الآخر بحسبان أنّ طوفان «الخصومة» سيغمُر السفينَة كّلها بالغرق إذ ما من «جبلٍ» حينذاك يُمكنه أن يُعصم من ذلك الطوفان فيُنَجّى!

نحن إذن تفصلُنا مسافاتٌ عن الالتقاء فيما بيننا مع أنّ نقاط (التوافق) ليست ببعيدةٍ عنّا بل هي أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد!! صحيحٌ أنّ ثمّة (فزّاعاتٍ) يُركنُ إليها من قِبل حزب الـ»ضد» يُقابله الآخر حزب الـ»مع» وأنّهما الأكثر نشاطاً في خلقِ مُناخات «المعارك» والخوض لها تالياً بالإنابة عن «المجتمع» إلا أنّنا لبكبير حاجةٍ إلى «مكاشفاتٍ» حميمةٍ نخرجُ بها عن اختناقات «ذواتنا» والدوران حول الانتصار لها بأيّ شكلٍ/ ووسيلة ذلك أنّ الحوار- الجاد – والخروج عن الذات «المثحزّبة» هو المجال الخصب لتحقق نقاط الالتقاء والالتفاف حولها ابتغاء أن نعيش «معاً» لنمضي قُدماً بالاتجاه الأصوب نحو ما يعود علينا بالنفع في ظلّ «وطنٍ» أتاح لنا كلّ أسباب «النجاح» فيما فشلنا نحن في أن ندفع بـ»إنسانه» إلى حيث يكون (الإنجاز)!

وبالجملة: غداً سيتبيّن لكم أنّ حكاية «السينما» قصة بائسة ستنضاف لاحقاً لقائمة أخواتها من «تعليم البنات/ التلفزيون/ التصوير/ جوال – أبو كاميره»!!

هل كُتب علينا ألاَّ نعتَبر؟! ولماذا نحن دون غيرنا – وكأنه قدَرُ لنا – أن نعيدَ ذات التجارب الماضية على نحوٍ من تكرارٍ ممجوج/ وبطريقةٍ فجّةٍ لم تتغيّر فيها إلا «الأسماء» بينما السيناريو/ وطريقة الإخراج هي نفسها لم يطلها التبديل بالمرّة في حين كان الأكثر إيلاماً ما يُمكن أن يقال: عن مخرّجاتها من «الخسارة» إذ ألفينها (أكبر) مما كانت عليه سابقاً ذلك أنّنا – اليوم – نعيش في معمعة – عجاج – فوضى خلاقةٍ ماضية في التغيير لـ:«الجغرافيا» على النحو الذي يتفق ومصالح دهاقنة نار الفوضى الخلاّقة!! ليس من شيْ يقف في طريقها وهي ماضية بالاتجاه نحو نَسْف كلّ معطيات «التاريخ» بحسبانها – فوضىً – لا تؤمن إلا بـ»المستقبل» بينما تركت شأن «الماضي» والتّغني بـ»أمجاده» للصغار إذ تُبحّ به حلوقهم في طابور صباحٍ قاسٍ في برودة لا تحمي منها المعاطف الثقيلة.!

قال حذيفة بن اليمان «الحق ثقيلٌ ولا يصلح حلوه إلا بمُرّهِ»

وبعدها بأكثر من 300 عام قال المتنبي:

أنا الغريق فما خوفي من البللِ