بكل الموضوعية وبعيداً عن أي حساسيات وخارج أي إحراجات ودون أي إثارة أو غضب وبلا مساس بالحقوق المكتسبة في الجزر المنفصلة .. بعيداً عن كل ذلك لابد من تقويم البداية الجدية في البحث لصياغة التحول الوطني لأجهزة الدولة وهى مقبلة على مرحلة التغيير ونتمنى أن يتماشى معها التطوير بشكل متوازٍ. وهذا من نتـائج الممارسات والتجارب التي مررنا بها على مدى السنوات الماضية التي أدت إلى التعقيدات الإدارية والتنظيمية التي تعرقل التنمية والتعمير والانطلاق إلى المستقبل بالأمل الكبير. ولصياغة قاعدة منهجية لابد أن يرتكز على مراجعة عمل التنسيق بين الأجهزة المختلفة المشاركة في عمليات التنمية، وذلك بضم عدد من الوزارات ذات العلاقة، والإقلال من عدد الوزارات المتداخلة وهي كثيرة. ولا ننس أهم شيء وهو تكامل التخطيط الاقتصادي الاجتماعي العمراني على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية مع الربط الرأسي بين هذه المستويات التخطيطية والتكامل الأفقي بين القطاعات التنفيذية في كل من هذه المستويات. يتزامن معها إعداد الخريطة التنموية والسكانية للمملكة المستقبل مع تحديد استراتيجيات التنمية والعمران التي تتحرك في إطارها مختلف القطاعات التنفيذية كما توزع في نطاقها مختلف الاستثمارات الإنتاجية والخدمية بعيداً عن الرقعة الزراعية المظلومة لدينا.

كذلك لابد من إثراء دوافع الانتماء الوطني وتكثيف وسائل التنوير لتأهيل شرائح المجتمع للمشاركة في اتخاذ القرار مع دفع العمل بالجهود الذاتية والتوعية بأبعاد استراتيجيات التنمية التي تحرك الخريطة السكانية للمملكة،. بالإضافة إلى تحرير ملكية أراضي الدولة الموجودة لدى مصلحة أملاك الدولة من القطاعات والمؤسسات وتوظيفها لأغراض ومتطلبات وبرامج ومخططات التنمية والاستثمار. وهذا يتطلب تكامل الأجهزة التنفيذية على المستوى المحلى مالياً وإدارياً بما يضمن التنسيق بينها ويزيد من كفاءة أدائها لتحقيق استراتيجيات التنمية والتعمير وتوجيهاتها. وأهم نقطة هي إعداد المجتمع بكل فئاته ومؤسساته للمشاركة الفعلية في التنمية السياحية بوصفها أحد الروافد الرئيسة للدخل في عدد من البلدان، ونحن ماذا ينقصنا ، ويتزامن مع ذلك الحفاظ على الثروة التراثية والبيئية الحضارية.

وبمشاركة وتوجيه القطاع الخاص ومنتجاته الاستثمارية إلى المواطنين بصورة مركزة ومتكاملة. وأخيراً اعتبار التعليم والصحة مسؤولية مجتمعية ويكون دور أجهزة الدولة مساعداً ورئيساً بها لأن هذين القطاعين بكل دول العالم مسؤولية أجهزة الدولة.

عزيزي القارئ طرحي اليوم ليس إلا محاولة لفتح الحوار حول هذا الموضوع وحتى يكون أساساً للتطوير وليس فقط للتغيير. وأن التحول الوطني لابد وأن يهدف في تشكيلاته واختصاصاته وتوظيف وظائفه إلى استقرار العمل والارتقاء بالأداء العمراني التنموي، وذلك بإعطاء قيادات العمل التنفيذي الفرصة والقدرة على اتخاذ القرار دون الرجوع دائماً إلى قرار الوزير حتى لا تتجمع كل الخطوط في يده، وحتى يقتصر دور الوزير على توجيه السياسات وتحقيق أهدافها دون الدخول في تفاصيل ودقائق العمل الفني للقيادات التنفيذية، التي لابد وأن تأخذ مكانها بوضع الاستراتيجيات مع تحمل المسؤولية، وبذلك يمكن ضمان استقرار العمل دون الاعتماد كلية على الوزير المتخصص في كل صغيرة وكبيرة، الأمر الذى أصاب معظم الوزارات حالياً والمختلفة بالهبوط في الأداء والترهل في العمل.

نأمل أن يكون هذا المقال بداية للحوار والمناقشة للدخول على أبواب مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني. هذه دعوة للتطوير أكثر منها للتغير.