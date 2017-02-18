تسلّم الملف الأمير محمد بن نايف وأسقط جميع معارفه وعلومه وتجاربه لتكون في مصلحة الوطن والمواطن فكان المُفكّر الأول والمُهندس الأكبر لعمليات فضح الإرهاب

تحدثنا في الجزء الأول عن علماء السوء ومميزاتهم، وعن الدواعش الجُدد وتغلغلهم في مدارسنا، وكيف أضحى العضيبي من مدرس يعلِّم الطلاب مناهج الفقه والتوحيد إلى تعليمهم أفكار الضلال، والهدم والدمار، وتحدثنا عن دور المغفور له الأمير نايف بن عبدالعزيز ودعمه لمكافحة الإرهاب وكيف أصبحت المملكة العربية السعودية من أقوى الدول في هذا الملف، بل إنها من أبرز الدول في محاربة الإرهاب، وجاءتنا شهادات من جهات عدة من الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا والعالم أجمع، وكيف أننا أضحينا مرجعاً لهؤلاء في كيفية محاربة الإرهاب والكشف عن الأوكار والعمليات قبل وقوعها..!

تسلّم الملف الأمير محمد بن نايف وأسقط جميع معارفه وعلومه وتجاربه لتكون في مصلحة الوطن والمواطن فكان المُفكّر الأول والمُهندس الأكبر لعمليات فضح الإرهاب، والمُدبّر الأول لكيفية محاربة الإرهاب، وأصبح الرجل العالمي الأول في مكافحة الإرهاب ونال على إثر ذلك الهدايا والأوسمة وجاءته التبريكات والتهاني من الداخل والخارج فهو مُهندس الملف وقائد المُعالجات الأمنية في بلادنا.

يقول المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية «إن من أهم الأسباب.. أن التنظيمات الإرهابية تستغل العلم الشرعي لدى صغار السن والتأثير عليهم بأفكارهم المٌضلة».

ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي تابعه العالم أجمع نلاحظ أن هناك فكراً يستشري بمجتمعنا، ونلاحظ كيفية وصول هؤلاء (الـ 18) المعلن عنهم وغيرهم كثر إلى مرحلة تكفير المجتمع وزعزعة الأمن، وكيف أن (للإنترنت) دوراً كبيراً في ذلك، كذلك قلة العقوبات المطبقة بحق هؤلاء وقطع الأعناق وحد السيف أولاً بأول، ربما يساعد على تخفيف حدتهم ووجودهم، ونتمنى أن يكون الإرهاب في 2017 قد انحصر وتلاشى، وأن تكون الأفكار الهدّامة قد طويت وأصبحت من الماضي كوننا ومع الأسف نلاحظ أن العدد في تزايد والأفكار في تناغم والأفراد صغاراً كانوا «وكباراً الآن» ومن مختلف الأعمار قد التحقوا بهذا الفكر الضال. قبل سنة وسنتين كنا نقول إنهم صغار في السن غرر بهم، والآن شهدنا الأسماء ومنهم فوق الأربعين والخمسين، فهم ليسوا صغاراً غرر بهم فما هي الأسباب وما الحلول..؟

أسئلة يجب طرحها بصوت عالٍ ومن باب مصلحة الوطن والمواطن يجب ان تكون هناك شفافية أكثر في ملف الإرهاب وفتح الباب على مصراعيه للجميع بالمشاركة وإبداء الرأي وأخذ المشورة من الكل، فالكل في خطر ونحن في خندق واحد وإذا غرقت السفينة غرقنا جميعا وإذا نجت نجونا والمشاركة الفاعلة هي احد أهم الحلول الناجحة والناجعة لمحاربة الفكر الضال وحماية أولادنا وبناتنا من غزو هؤلاء المُجرمين لأفكارهم وعقولهم وأيضا من خلال البرامج القوية المقدمة نستطيع أن نُحارب هذا الفكر الضال، فيجب محاربة الفكر بالفكر وأن يكون «المواطن» هو رجل الأمن الأول وأن نسعى جاهدين بالبرامج التلفزيونية والإعلام بكافة أشكاله والوانه والاستفادة من الإعلام الجديد والسوشال ميديا بشكل خاص لجعله منبرا لمحاربة الأفكار الهدامة والسلوكيات المشينة وأن نفضح هؤلاء المتشددين على رؤوس الاشهاد وأن نحارب أصحاب العقول القديمة الهادمة لكل فرح وكل جديد وأن نتعاون لفضح من تسول له نفسه من المُعلمين والمُعلمات ليكونوا أدوات لتفشي هذه الأمراض الخطيرة وأن تتولى وزارة التعليم الدور الأكبر كونها الذراع اليمنى والقوية لتنفيذ برامج وزارة الداخلية ودورها متميز ومطلوب منها العمل على أشكال وأنواع البرامج التي تجعل من ملف محاربة الفكر الضال ومحاربة (الدواعش الجدد) ومداخيلهم وطرقهم هدفا اساسيا من اهدافها وطموحاتها وأن لا تخجل الوزارة والقائمون عليها من طرح هذه البرامج وان تختار القائمين عليها بعناية فائقة من أصحاب الخبرات والاختصاص وليس من باب المجاملة والوجود والتواجد فالعملية شاقة والطريق طويل وتحتاج منا وقفة صادقة وإخلاصاً متيناً وأمانة قوية ليتخلّص الوطن من شرور هؤلاء..!

ختاما.. إن غالبية دعاة السوء يتلقون تعاليمهم من الخارج ويتلقون دعما ماليا من إيران بالتحديد فهل تجاهلتموهم.؟

غالبية دعاة السوء لديهم من الاموال الكافية لتمويل العمليات الإرهابية وشراء الذمم والاستخفاف بالعقول فليحذر شبابنا من هؤلاء ولتحذر الأُسر اذا ما لاحظت على افرادها السلوكيات الغريبة او الحصول على المال فمن أين أتى لابد أن يكون أول سؤال لهم.. وقد لاحظنا وشاهدنا كمية الأموال التي في حوزة هؤلاء المجرمين.. فلنحذر منهم..!