«الخطوط الحديدية» تعتذر بعد جنوح قطار ركاب

أغلقت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الخطّ الحديدي الذي تضرَّر من جنوح قطار الركاب رقم 14 ليل الخميس- الجمعة قرب الدمام. وجنحَ القطار، وانفصلت عرباته عن بعضها، وانقلبت العربة رقم 5، بعد انجراف جزء من الخط الحديدي بسبب سيول شديدة إثر موجة الأمطار الغزيرة.

وأعلن رئيس المؤسسة المكلّف، الدكتور رميح الرميح، إغلاق الخط في حينه. وأفاد بمباشرة إصلاح الأضرار صباح الجمعة سواء في الخط أو القطار تمهيداً لاستئناف الحركة بعد التحقق من السلامة والجاهزية. وأعربت “الخطوط الحديدية” عن أسفها الشديدة للحادث، واعتذرت لعملائها، مثنيةً على دور الجهات الأمنية والصحية التي باشرت الحادث مع فريق من المؤسسة.

وأسفر حادث جنوح القطار عن إصابة 18 شخصاً بإصاباتٍ قالت “الخطوط الحديدية” إنها طفيفة.

بسبب جرف السيول جزءاً من الخط الحديدي

انقلاب قطار الركاب رقم 14 قرب الدمام وإصابة 18 راكباً

أصيب مساء أمس الأول 18 شخصاً، بعد جنوح قطار الركاب رقم 14، قرب الدمام، وانفصال العربات عن بعضها وانقلاب العربة رقم (5) إثر انجراف جزء من الخط الحديدي عند الكيلو (10) بسبب السيول الشديدة إثر الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

أوضحت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، في بيان، أن الحادث وقع عند الساعة الواحدة فجراً، وأن إصابات الركاب كانت طفيفة، تم تقديم الإسعافات الأولية. مشيرة إلى أنه فور وقوع الحادث أعلنت حالة الطوارئ، وأبلغت الجهات المختصة، وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتم تشغيل القطار الاحتياطي لنقل جميع الركاب البالغ عددهم 193 راكباً، إضافة إلى طاقم الرحلة، وعددهم 6، مشيراً إلى أنه عند وصول الركاب لمحطة الدمام تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين البالغ عددهم 18حالة كانت إصاباتهم بسيطة.

وأشار رئيس المؤسسة المكلف الدكتور رميح الرميح إلى أنه تم إغلاق الخط المتضرر في حينه، حيث باشرت المؤسسة صباح أمس إصلاح الأضرار التي تعرض لها الخط والقطار تمهيداً لاستئناف الحركة بعد التحقق من سلامة وجاهزية الخط.

وأعربت المؤسسة عن أسفها الشديد لهذا الحادث واعتذارها لعملائها، مقدمة شكرها لجميع الجهات الأمنية والطبية التي باشرت الحادث مع فريق المؤسسة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٣) صفحة (٦) بتاريخ (١٨-٠٢-٢٠١٧)