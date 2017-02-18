«الدفاع المدني»: إنقاذ 951 محتجزاً وإيواء 119 أسرة بسبب الأمطار والسيول

كشف المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز التحكم والتوجيه بمناطق المملكة استقبلت منذ الأحد الماضي وحتى صباح أمس، جراء الأمطار التي هطلت على عدد من المناطق، 4699 بلاغا، منها 3327 في مدينة الرياض و960 في منطقة عسير و412 في المنطقة الشرقية.

وأفاد المركز أن عدد المفقودين بلغ حالتين: حالة واحدة في الرياض وأخرى في عسير، بينما توفيت حالتان في الرياض وعسير، كما بلغ عدد المحتجزين الذين تم إنقاذهم 951 شخصا، 271 في الرياض و492 في منطقة عسير و173 في الشرقية و15 في الباحة، مشيراً إلى أن أغلب الاحتجازات كانت داخل المركبات، حيث بلغ عدد المركبات التي تم إخراجها 650 مركبة، فيما تم إخلاء وإيواء 119 أسرة وشخصا.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

وفي عسير، وبينما تواصل هطول الأمطار أمس لليوم الرابع على التوالي (متوسطة وغزيرة)، دعت إمارة المنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة، نتيجة تواصل هطول الأمطار على المنطقة خلال الإجازة الأسبوعية، مشيرة إلى وصول تنبيه من الأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح، وزخات من البرد تشمل جميع محافظات المنطقة، خلال يومي الجمعة والسبت “اليوم”، مؤكدة أهمية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول خصوصاً الأُسر والعائلات.

وحذر المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي جميع المواطنين والمقيمين من خطورة قيادة المركبات في الضباب الكثيف الذي يغطي معظم محافظات المنطقة، مع انعدام الرؤية الأفقية في الطرقات الرئيسة وداخل المدن.

من جهتها تواصل فرق بلدية محافظة خميس مشيط الميدانية أعمالها في رفع ما خلفته الأمطار التي تشهدها المحافظة. وأوضح رئيس البلدية الدكتور مسفر الوادعي، أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لنزح مياه الأمطار، وتنظيف مجاري السيول وتصريفها في الأودية، إضافة إلى فتح الطرق المغلقة نتيجة تجمع المياه، وكذلك إصلاح الطرق المتضررة من جراء السيول التي فاضت بها أودية المحافظة.

وأشار الوادعي إلى الاستعانة بـ 850 عاملا من الشركة المتعهدة بالنظافة، بالإضافة الى عدد كبير من المعدات والمضخات والآليات البلدية والمستأجرة لمباشرة المواقع المتضررة.

وفي الخرج، تفقد المحافظ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع، أمس، أرجاء المحافظة على الطائرة العامودية يرافقه مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش بن أحمد الطلحي، ومدير إدارة الدفاع المدني بالخرج العقيد خالد السعيس، ومدير إدارة الحماية الميدانية بمنطقة الرياض العقيد منصور الهدبان، ومدير الإدارة العامة للسلامة أمين سر لجنة الدفاع المدني العقيد ماجد الموزان.

واطلع المحافظ خلال الجولة على جميع مجاري الأودية في السيح والدلم ونعجان والهياثم والضبيعة والعين وماوان والخبي، وذلك عقب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدن ومراكز وقرى المحافظة يوم أمس الأول.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٣) صفحة (٥) بتاريخ (١٨-٠٢-٢٠١٧)