اختتم أمس الأول برنامج فحص الطلاب من ذوي ضعف البصر الشديد الذي أقيم في مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة، بالتعاون مع مستشفى العيون التخصصي بالظهران لمدة أسبوع، وذلك بحضور مساعد مدير عام التعليم الأستاذ حمد محمد العيسى ومدير المستشفى الدكتور أحمد العبدرب النبي وعدد من المسؤولين.
واستفاد من البرنامج 45 طالباً، ممن يعانون من ضعف بصر شديد، وتم وصف المعينات البصرية لهم التي تسهل عليهم ممارسة أنشطتهم اليومية وزيادة تحصيلهم الدراسي.
وفي ختام البرنامج قدم مساعد مدير عام التعليم شکره الجزیل لـ»صحة الأحساء» ممثلة في مستشفى الجبر ولجمیع الكوادر الصحية المشاركة التي ساهمت في نجاح البرنامج.
مستشفى الجبر يختتم برنامج فحص الطلاب ضعيفي البصر
اختتم أمس الأول برنامج فحص الطلاب من ذوي ضعف البصر الشديد الذي أقيم في مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة، بالتعاون مع مستشفى العيون التخصصي بالظهران لمدة أسبوع، وذلك بحضور مساعد مدير عام التعليم الأستاذ حمد محمد العيسى ومدير المستشفى الدكتور أحمد العبدرب النبي وعدد من المسؤولين.
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