ضيوف خادم الحرمين من المكفوفين يزورون المسجد النبوي

تجوّل وفدٌ من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من المكفوفين القادمين من عدّة دول على معالم المسجد النبوي الشريف القديمة والحديثة.

واستمع الضيوف إلى شرحٍ موجز عن تاريخ المسجد وتوسعاته وعمارته وما يضمه من خدمات للزائرين والمصلين على مدار الساعة، فضلاً عن موجزٍ عن أعمال منسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد.

وكانت الوكالة استقبلت الوفدَ أمس.

والتقى الضيوف بإمام وخطيب المسجد، صلاح البدير، بحضور مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين، الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلي.

ورحب الشيخ البدير بالضيوف في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة، وتحدث عن فضل المدينة المنورة وميزاتها، مستعرضاً بعضاً من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ومشدداً على ضرورة التمسك بما جاء به عليه الصلاة والسلام.

وفي ختام الزيارة؛ أشاد الضيوف بما يلقاه الحرمان الشريفان من رعايةٍ واهتمامٍ من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك الخدمات المقدمة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، شاكرين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على حسن الاستقبال.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٣) صفحة (٣) بتاريخ (١٨-٠٢-٢٠١٧)