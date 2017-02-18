دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع أمس الأول، واستهدف مزاراً دينياً في مدينة سيهوان بولاية السند في جمهورية باكستان الإسلامية؛ ما أدى إلى سقوط مئات من القتلى والجرحى.
واستنكرت الأمانة العامة هذا العمل الإرهابي الذي استهدف زوار المزار، معربةً عن دعمها لجهود حكومة باكستان في حربها ضد الإرهاب، كما تتقدم بالتعازي لحكومة وشعب باكستان، وإلى أسر الضحايا الذين قضوا في هذه المأساة. وأكدت الأمانة العامة من جديد على موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي الذي يقضي بالإدانة الشديدة لجميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف في صورهما وأشكالهما كافة، كما ترفض رفضاً قاطعاً أي مبرر للإرهاب.
ولقي 50 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 100 جراء هجوم الانتحاري.
وأوضحت الشرطة الباكستانية أن مهاجماً انتحارياً فجر نفسه وسط مئات الأشخاص أثناء تجمعهم في فناء بمدينة «سيون شريف» بإقليم السند الجنوبي. وهرعت قوات الأمن وفرق الإغاثة إلى موقع الانفجار لجمع الأدلة ونقل الضحايا إلى المستشفيات.
«التعاون الإسلامي» تدين التفجير الإرهابي في السند الباكستانية
دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع أمس الأول، واستهدف مزاراً دينياً في مدينة سيهوان بولاية السند في جمهورية باكستان الإسلامية؛ ما أدى إلى سقوط مئات من القتلى والجرحى.
-
-
الأمطار تغلق 3 أنفاق و12 حديقة في الدمام.. وتعزل قرى في عسير
-
-
-
-
-
-
-
-
-
أمانة الشرقية تعيد تشغيل الأنفاق المغلقة.. وتسحب 5 ملايين م3 من المياه إلى الخليج
-
-
-
-
-
«الدفاع المدني»: إنقاذ 951 محتجزاً وإيواء 119 أسرة بسبب الأمطار والسيول
-
-
-
خطبتا الحرمين تحثان المسلمين على الفوز برضا الله وخشيته في الغيب والشهادة
-
-
رئيس البرلمان الإندونيسي: نتعاون مع المملكة في توطيد السلام والأمن العالميين
-
-
كلية الملك فهد الأمنية تحتفل بانتهاء دورة التأهيل الأمني الـ 46
-
-
أمير حائل يدشن المستشفى السعودي الألماني .. و»التخصصي» قريبا
Profile