المقاصف المدرسية تفتح نافذة تسويقية جديدة للأسر المنتجة في الشرقية

أبرمت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية ومركز بناء الأسر المنتجة «جنى» أمس الأول اتفاقية تعاون للمساهمة في دعم دور الأسر المنتجة وتفعيل بعض المقاصف المدرسية لفتح منافذ تسويقية لهم، وذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية فهد الغفيلي، ومدير إدارة خدمات الطلاب سعد الغامدي، ومدير العلاقات العامة والإعلام سعيد الباحص.

ورحب مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس بهذه الاتفاقية، التي تدعم الأسر المنتجة وتفتح لهم آفاقاً وقنوات بيع جديدة، مؤكداً أن هناك اشتراطات صحية يجب توافرها في الأغذية ونقاط البيع داخل المدرسة، وهذا ما تم الأخذ به في الاتفاقية، إلى جانب الالتزام بالمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة الخاصة بالأغذية، وأسلوب نقلها وتخزينها، والعبوات والأدوات المستخدمة داخل مكائن البيع والمقصف المدرسي، ومنها الاشتراطات الصحية ومراعاة التغليف داخل عبوات بلاستيكية محكمة الإغلاق، وأن يكون التسليم في الوقت المحدد من إدارة المدرسة لضمان سلامة الغذاء، بالإضافة إلى مراعاة تواريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية الأولية المتسلمة، ونظافة وسيلة النقل، ودرجة حرارتها.

فيما أوضح المدير التنفيذي لمركز «جنى» محمود الشامي أن المركز يدعم الأسر المنتجة من السيدات صاحبات المشاريع المميزة، ويحرص على تحسين دخل الأسر المنتجة ومحدودة الدخل، والقيام بالإشراف عليهم ومتابعتهم، مشيرا إلى أن من شروط التشغيل أن تكون الأسر المنتجة التي يتم ترشيحها مسجلة في المركز، وأن تكون سعودية، وعلى أن تلتزم بالتعليمات الخاصة بتشغيل المقاصف كتوفير أجهزة تسخين الطعام مثل أجهزة المايكرويف والغلايات الكهربائية، وتوفير مستلزمات التغليف مثل البلاستيك الخفيف والرقائق المعدنية المخصصة لذلك، مع وجوب استخدام الملاعق والشوك والسكاكين البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد.

كما يجب تنظيف المقصف يومياً، وكلما دعت الحاجة لذلك، بجميع محتوياته، مع استخدام المناديل الورقية ذات الاستخدام لمرة واحدة، واستعمال المطهرات للقضاء على الجراثيم، على أن تحفظ بعيداً عن المواد الغذائية، كما نصت الاتفاقية على عدم استخدام مياه السخان الجداري في تحضير المشروبات الساخنة والطعام، ومراعاة غسل الخضار والفواكه قبل استخدامها بماء نظيف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٣) صفحة (٤) بتاريخ (١٨-٠٢-٢٠١٧)