أمانة الشرقية تعيد تشغيل الأنفاق المغلقة.. وتسحب 5 ملايين م3 من المياه إلى الخليج

أعادت أمانة المنطقة الشرقية الأنفاق الثلاثة التي أغلقتها بشكل احترازي في الدمام، بالتعاون مع المرور والدفاع المدني، بعد أن تم تصريف كامل مياه الأمطار التي تجمعت بداخلها عبر محطات الضخ الخاصة بالأنفاق، وجاري الآن عملية افتتاح نفقين آخرين بعد أن تم تنظيفهما بالكامل بعد التنسيق مع الجهات الأمنية، كما تم تنظيف كافة الطرق الرئيسة بالمنطقة وغالبية الأحياء بالحاضرة بعد استقرار الحالة الجوية، وما زالت الأمانة والبلديات مستنفرة كامل طاقاتها من تصريف كافة المياه، التي هطلت والتي تعادل حالة مطرية لعام ونصف العام على المنطقة الشرقية.

وكشف مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن كميات الأمطار التي تم تصريفها وضخها إلى مياه الخليج العربي عبر محطات تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى محطات الأنفاق على مستوى حاضرة الدمام 5 ملايين و760 ألف متر مكعب، «17 ملم» حسب الكميات التي ضختها محطات التصريف، منذ هطول الأمطار من الساعة السابعة صباح أمس الأول وحتى الساعة السابعة من صباح أمس الجمعة.

وأوضح أنه تم تصريف كميات المياه بتشغيل محطات تصريف الأمطار التي تبلغ 43 محطة، بكامل طاقتها الاستيعابية، والتي ما زالت تعمل بكامل طاقتها حتى الآن نظراً لغزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أنه تم توزيع فريق العمل من مختلف التخصصات من مهندسين ومراقبين وعمال، بهدف المرور المستمر على المناطق المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار وغير المخدومة لتطبيق خطة العمل والمتابعة والتقييم.

ولفت إلى أن بلدية رأس تنورة نشرت 80 مشرفاً وعاملاً، إضافة إلى عشرات الآليات والمعدات لسحب المياه، فيما طبقت جميع البلديات خطة الطوارئ المعدة مسبقاً للتعامل مع موسم الأمطار.

وقال إن الأمانة نشرت عديداً من الفرق الميدانية، وتحديداً غرب الدمام، وخاصة في حي الفاخرية وضاحية الملك فهد وطيبة والندى وغيرها من الأحياء التي تعرضت لتجمعات المياه، حيث أُنشئت أحواض تجميعية مؤقتة في ساحات الفاخرية، وشفط جميع تجمعات المياه مع تنظيف الشوارع والطرقات بعد عمليات الشفط.

وأشار إلى وجود عديد من قيادات ومسؤولي الأمانة في الميدان للمتابعة مع الفرق الميدانية، إضافة الى متابعة مباشرة من قبل أمين المنطقة الشرقية الهندس فهد الجبير، وكذلك فتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين لمباشرة الشكاوى والبلاغات بشكل فوري وعاجل.

1009469.jpg أحد أحياء الخبر بعد أن غمرته المياه 1009467.jpg كميات كبيرة غمرت أحياء غرب الدمام 1009468.jpg جهود كبيرة بذلت لشفط المياه المتجمعة 1009466.jpg آلية إنفاذ تابعة للدفاع المدني في حي الفاخرية (الشرق)

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٣) صفحة (٥) بتاريخ (١٨-٠٢-٢٠١٧)