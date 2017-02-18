مارق: مبادرات «كيف نكون قدوة» ستكون نافذة للإبداع والابتكار

أكد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد بن محمد مارق، أن ملتقى مكة الثقافي، الذي أطلقته إمارة المنطقة، لن يكون مجرد لقاء ثقافي سنوي، بل سيكون ملتقى للإبداع والابتكار بأفكاره وأعماله ومنتجاته، الذي يعكس ما عليه معظم السعوديين، وما يجب أن يكونوا عليه. لافتا إلى معظم المشاركين في الملتقى هم متطوعون في الميدان والفعاليات. وأوضح الدكتور مارق خلال ورقة عمل مساء أمس الأول، في ملتقى أرامكو السعودية الثاني التطوعي، تحت شعار (تطوعي قدوة) بحضور مدير إدارة الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية المهندس عمر العبداللطيف، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وأكثر من 1000 شخص في مجمع الشركة في حي الرحاب بجدة، أن توجيهات مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن يكون الملتقى للإبداع والابتكار والتميز بأشكاله ثقافيا وعلميا ومن خلال كل ما يقدم فيه من أعمال ومبادرات. وأضاف: تلقينا أعدادا كبيرة من المبادرات، تمت الموافقة على بعضها، ولدينا حاليا أكثر من 235 مبادرة مقدمة من 60 جهة حكومية خاصة، اختيرت بعناية، انطلقت في الميدان وبدأنا نستشعر ردود الأفعال الجيدة والتفاعل معها. مشيرا إلى أن دور أمانة ملتقى مكة الثقافي هو دعم هذه المبادرات، لكن لا نتدخل في تنفيذها بل نترك للجهات المشاركة أن تقدم إبداعها في تنفيذ مبادراتها.

وأكد أن الباب مفتوح أمام المبادرات الفردية للراغبين في المشاركة في الملتقى، بما ينسجم مع شعاره «كيف نكون قدوة»، ويمكن لأي شخص التواصل مع الملتقى بالأفكار والمقترحات وحتى الانتقادات عبر مختلف قنوات التواصل التي ترحب بذلك على مدار الساعة. وردا على سؤال حول نصيب سيدات منطقة مكة المكرمة من هذا الملتقى، أوضح مارق: هناك مشاركات فاعلة للسيدات في برامج الملتقى، ولدينا نماذج كثيرة، فهناك إحدى سيدات منطقة مكة المكرمة تعمل حاليا على إطلاق قافلة في الأسبوع الثقافي، مع عدة جهات وهي فكرتها الخاصة قمنا بدعمها، كما أن لدينا مشاركات مقدمة من عدد من الجهات.

عقب ذلك شهد الملتقى الجلسات الحوارية التي أدارها أمين عام مراكز الأحياء بجدة المهندس حسن الزهراني، واستعرض فيها وكيل عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مسعود القحطاني ورقة عمل عن (دور القدوة في تعزيز العمل التطوعي)، فيما تطرق عميد شؤون الطلاب بجامعة جدة الدكتور هاشم بالخير عن (القدوات التطوعية والريادة المجتمعة)، فيما تحدث مستشار التحفيز رئيس فريق سفراء التطوع الدكتور محمد السليمان عن (شبابنا فيهم خير)، وسلطت الكاتبة والناشطة الاجتماعية هبة قاضي الضوء على (القدوة في القرن 21).

يذكر أن ملتقى أرامكو السعودية التطوعي الثاني شهد إقبالا كبيرا تجاوز الـ 2500 مشارك وزائر على مدى اليومين الماضيين بمشاركة 40 جهة حكومية ومجموعة تطوعية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٣) صفحة (٤) بتاريخ (١٨-٠٢-٢٠١٧)