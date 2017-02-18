اختُتمت في مركز التدريب والابتعاث الدورة المتخصصة للعاملين في المجال الوقائي لعدد من القطاعات الأمنية والجمركية والحكومية ضمن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» تحت عنوان (ظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها)، بإشراف منسق المشروع الوطني للوقاية من المخدرات الدكتور عبدالله الغامدي، وبالتعاون مع مكافحة المخدرات في حفر الباطن، وبحضور مدير تعليم حفر الباطن عايض الرحيلي، ومدير مكافحة المخدرات العقيد خالد البدر.
وشهدت الدورة مشاركة 50 موظفاً من جميع القطاعات الحكومية والأمنية والجمركية لمدة ثلاثة أيام بواقع 18 ساعة تدريبية تناولت فيها عدداً من المحاور، أبرزها: مفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية، وأنواع وأصناف المخدرات ولماذا سميت بهذا الاسم، وسبب تعاطي الناس المخدرات والعوامل التي تساعد على حدوث الإدمان، وآثار التعاطي والأمراض الناجمة عنه، قدمه الدكتور محمد المقهوي من مجمع الأمل الطبي في المنطقة الشرقية. واختتم اليوم الثالث مدير مجمع الأمل الطبي في المنطقة الشرقية الدكتور محمد الزهراني، متحدثاً عن تطورات الإرشاد العلاجي ودور المركز الوطني لاستشارات الإدمان «الرشيد» والجهات العلاجية الحكومية والأهلية ودور الأسرة في العملية العلاجية.
50 موظفاً يشاركون في دورة «ظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها»
اختُتمت في مركز التدريب والابتعاث الدورة المتخصصة للعاملين في المجال الوقائي لعدد من القطاعات الأمنية والجمركية والحكومية ضمن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» تحت عنوان (ظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها)، بإشراف منسق المشروع الوطني للوقاية من المخدرات الدكتور عبدالله الغامدي، وبالتعاون مع مكافحة المخدرات في حفر الباطن، وبحضور مدير تعليم حفر الباطن عايض الرحيلي، ومدير مكافحة المخدرات العقيد خالد البدر.
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