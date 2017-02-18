العيسى يهنِّئ «تعليم المدينة»

هنأ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الإدارة العامة للتعليم في منطقة المدينة المنورة، بمناسبة تأهل الطالبين سلطان بن سلمان المطيري، ومحمد بن فيصل الزروق للتصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع «إبداع» 2017م.

أوضح ذلك مدير عام التعليم في المنطقة ناصر العبدالكريم، معبراً عن بالغ سروره بتأهل الطالبين، متمنياً لهما النجاح والتوفيق في التصفيات النهائية، مقدماً شكره وتقديره لمدير إدارة الموهوبين أديب بن علي شاهين، وكافة منسوبيها وللمعلمين المشرفين، على ما بذلوه من جهود كبيرة ومخلصة في رعاية ودعم الطلاب الموهوبين المشاركين في االمسابق، متمنياً لهما مضطرد النجاح والتوفيق.

يُذكر أن تأهل الطالب سلطان المطيري جاء عن مشروعه بعنوان (استخدام الأدينوسين ثلاثي الفوسفات المنتج من الفئران لتخزين الحرارة المهدرة واستعمالها عن طريق تقنية Elisa). كما جاء تأهل الطالب محمد الزروق عن مشروعه بعنوان (دراسة ميدانية لقياس البكتيرية المؤثرة في جودة مياه الشبكة العامة).

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٣) صفحة (٢) بتاريخ (١٨-٠٢-٢٠١٧)