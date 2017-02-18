أشاد الرئيس العام لشؤون المسجدين الحرام والنبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، بإطاحة رجال الأمن بـ 4 خلايا إرهابية عنقودية في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم.

ونوّه السديس، في تصريحٍ أمس، بدور رجال الأمن في الحفاظ على أمن بلاد الحرمين الشريفين وحفظ مقدرات ومنجزات الوطن.

وأشار إلى بذلهم أرواحهم في سبيل ذلك، مبيّناً أن عملهم من الجهاد في سبيل الله؛ ووسام عز وشرف لمن اصطفاهم الله لحفظ أمن بيته الحرام وقاصديه الكرام.

وهنّأ الشيخ السديس رجال الأمن بالإنجازات المشهودة والضربات الاستباقية.

ودعا الجميعَ إلى الوقوف صفاً واحداً حول ولاة الأمر لإقامة شرع الله عز وجل، وتحقيق العدل، وبسط الأمن، وتحقيق العيش الكريم لأبناء الوطن.

وحثّ السديس على تقوى الله وتعظيم حدوده، ومنها تعظيم الدماء المعصومة البريئة والحذر من أعمال العنف والجرائم الإرهابية؛ التي هي من الشر المستطير والدمار العظيم الذي يهدد أمن البلاد والعباد ويعبث بالمجتمعات واستقرارها.

وشدد الشيخ على أن دماء المسلمين التي تراق دون وجه حق وبلا سبب شرعي، إنما هي ظلم وعدوان وإرعاب وإرهاب ومسالك جاهلية.

وأكد أن الشريعة جاءت لحفظ الدماء وتعظيم شأنها، محذراً من المسالك الضالة، ومعلياً من قيمة تحقيق الأمن بجميع صوره لاسيما على الأنفس والأبدان.

ودعا السديس الله أن يديم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها؛ وأن يحفظها من عدوان المعتدين وإرهاب الحاقدين المتربصين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٣) صفحة (٣) بتاريخ (١٨-٠٢-٢٠١٧)