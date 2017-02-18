بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية جامبيا، أداما بارو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ولحكومة وشعب جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس بارو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس ولحكومة وشعب جامبيا الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار. كما بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق مزيداً من الرقي والازدهار.
القيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية جامبيا، أداما بارو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ولحكومة وشعب جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
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