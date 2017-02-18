1.2 مليون حضروا ختام الجنادرية

أسدل المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) الستار مساء أمس على فعالياته وأنشطته التي امتدت لـ 16 يوماً. وبلغ عدد الحضور في اليوم الختامي 1.2 مليون زائر. وإجمالاً؛ عاش 6 ملايين و 790 ألف زائر وزائرة للمهرجان أجواء الماضي العريق التي حملت معها نسمات التراث الوطني المتنوع من مختلف مناطق المملكة، مع مشاركة لافتة لمصر (ضيف الشرف)، فضلاً عن أجنحة الدول الخليجية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٣) صفحة (١) بتاريخ (١٨-٠٢-٢٠١٧)