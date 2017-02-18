أسدل المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) الستار مساء أمس على فعالياته وأنشطته التي امتدت لـ 16 يوماً. وبلغ عدد الحضور في اليوم الختامي 1.2 مليون زائر. وإجمالاً؛ عاش 6 ملايين و 790 ألف زائر وزائرة للمهرجان أجواء الماضي العريق التي حملت معها نسمات التراث الوطني المتنوع من مختلف مناطق المملكة، مع مشاركة لافتة لمصر (ضيف الشرف)، فضلاً عن أجنحة الدول الخليجية.
1.2 مليون حضروا ختام الجنادرية
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٣) صفحة (١) بتاريخ (١٨-٠٢-٢٠١٧)
Logging In...
الأكثر مشاهدة في الشرق
-
-
الأمطار تغلق 3 أنفاق و12 حديقة في الدمام.. وتعزل قرى في عسير
-
-
-
-
-
-
-
-
الأكثر مشاهدة في محليات
-
أمانة الشرقية تعيد تشغيل الأنفاق المغلقة.. وتسحب 5 ملايين م3 من المياه إلى الخليج
-
-
-
-
-
«الدفاع المدني»: إنقاذ 951 محتجزاً وإيواء 119 أسرة بسبب الأمطار والسيول
-
-
-
خطبتا الحرمين تحثان المسلمين على الفوز برضا الله وخشيته في الغيب والشهادة
-
-
رئيس البرلمان الإندونيسي: نتعاون مع المملكة في توطيد السلام والأمن العالميين
-
-
كلية الملك فهد الأمنية تحتفل بانتهاء دورة التأهيل الأمني الـ 46
-
-
أمير حائل يدشن المستشفى السعودي الألماني .. و»التخصصي» قريبا
استفتاء
Loading ...
Profile