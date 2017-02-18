أمطار الشرقية .. 5 أيام تعادل عاماً ونصف العام

دافعت أمانة المنطقة الشرقية عن جهودها في التعامل مع الأمطار، وأعلنت، أمس، أن كمية المياه الناجمة عن موجة الأمطار الأخيرة تعادل حالة مطرية لعام ونصف العام على المنطقة.

وأكدت الأمانة أنها، والبلديات، لا تزال مستنفِرةً كامل طاقاتها فيما يتعلق بتصريف كافة المياه.

ولفت المتحدث باسم الأمانة، محمد الصفيان، إلى أن 5 ملايين و760 ألف متر مكعب جرى تصريفها وضخها إلى مياه الخليج العربي عبر محطات تصريف الأمطار، إضافةً إلى محطات الأنفاق على مستوى حاضرة الدمام، وذلك منذ السابعة من صباح أمس الأول وحتى السابعة من صباح أمس الجمعة.

وأشار الصفيان إلى تشغيل محطات تصريف الأمطار، وعددها 43، بكامل طاقتها الاستيعابية.

إلى ذلك؛ أعادت الأمانة، بالتعاون مع المرور والدفاع المدني، تشغيل 3 أنفاق في الدمام أغلقتها الخميس.

في الوقت نفسه؛ أفادت المديرية العامة للدفاع المدني، الجمعة، بإنقاذ فرقِها 951 شخصاً احتجزتهم الأمطار في 4 مناطق بينهم 173 في الشرقية.

وأشار المركز الإعلامي للمديرية إلى تلقي مراكز التحكم والتوجيه في المناطق 4699 بلاغاً منذ الأحد الماضي وحتى صباح الجمعة جرّاء الأمطار.

وبين أن البلاغات 412 في الشرقية.

وأوضح المركز أن عدد المفقودين بسبب الأمطار بلغ حالتين، واحدة في الرياض وأخرى في عسير، بينما توفيت حالتان في نفس المنطقتين.

ودعا المركز إلى الابتعاد عن مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة، وشدد على وجوب الالتزام بتعليمات الدفاع المدني الواردة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٣) صفحة (١) بتاريخ (١٨-٠٢-٢٠١٧)