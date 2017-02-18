فرق لمساعدة متضرري السيول

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الرياضواس

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن تشكيل فرق عمل من الضمان والتنمية والجمعيات واللجان التي تشرف عليها الوزارة، لتقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من مياه الأمطار والسيول في مختلف مناطق وقرى المملكة، وذلك وفقاً لأنظمة الضمان والتنمية الاجتماعية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن توزيع المساعدات الغذائية والمالية العاجلة يتم وفق أنظمة الضمان والجمعيات واللجان التابعة للوزارة كل فيما يخصه، مشيراً إلى أنها ستشمل جميع المتضررين من السيول، لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل استمرار التقلبات المناخية التي تشهدها المملكة.

وأكد أبا الخيل، أن فرق العمل ستتابع بشكل متواصل، وترصد المناطق والأحياء المتضررة، وسرعة التواصل معهم، للوقوف على احتياجاتهم، وتلبيتها.

الرياض  |  واس

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