يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي يعقدها الأثنين القادم تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436 /1437هـ .

ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة معهد الإدارة العامة بالعمل على رفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية والاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات السعودية بمناطق المملكة، والعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد لدعم جهازه التدريبي بالكفاءة المطلوبة.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1436 /1437هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالعمل على رفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ودراسة تنظيم الاعتكاف خصوصاً في العشر ألأخيرة من رمضان.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي للعام المالي 1436/1437هـ، ومناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من (النظام الصحي) المقدم من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وعضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي، ليمارس أدواره الرقابية، والتنظيمية، بكفاءة وفعالية، بحيث يرتبط بجهة عليا.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية ساحل العاج في مجال خدمات النقل الجوي.

وفي جلسة المجلس العادية السابعة عشرة التي يعقدها الثلاثاء القادم يصوت المجلس على مطالبة هيئة المدن الاقتصادية بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة، وبناء شراكات مع الجهات الحكومية الخاصة لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعوق تنفيذ مشروعاتها وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1436/1437هـ.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436/1437هـ .

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة العامة للرياضة بإدراج أقسام مُدعمة بالأرقام في تقاريرها القادمة لواقع وتطور الرياضة في المجتمع ككل من حيث أعداد ونسب الممارسين , ومنها الرياضة للنساء.

كما دعت اللجنة الهيئة العامة للرياضة بتكثيف البرامج الرياضية والمجتمعية والبرامج والمشروعات، للشباب ذكوراً وإناثاً لتصل إلىمناطق المملكة ومحافظاتها كافة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1436/1437 هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان.

ويناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشر التي يعقدها الأربعاء المقبل تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1436/1437 هـ.

وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي ضمنتها في تقريرها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالتأكيد على الفقرة الثانية من قرار مجلس الشورى رقم 65/63 وتاريخ 2 / 1 /1433 التي نصت على تطوير الكفاءات الفنية والخدمات التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل، وتضمين تقاريرها القادمة دراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة سلباً على انضباطها.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1436/1437 هـ.

ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع باعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقير، والاسراع بإقرار الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة.

ودعت اللجنة الهيئة في توصياتها إلى الاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في خططها الحالية والمستقبلية لتمكنهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1436 /1437هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع تعديل المادة التاسعة والستين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9 /1428 هـ المقدم من عضو المجلس اللواء طيار ركن مهندس حمد الحسون استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا.