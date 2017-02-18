ملابسات إنقاذ العائلة العالقة في الجبيل

‫توعدت المديرية العام لحرس الحدود، بمحاسبة المتسببين في تأخر إنقاذ عائلة علقت سيارتهم في منطقة طينية بالقرب من رأس أبو علي في الجبيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ذلك بما يكفل سلامة مرتادي الشواطئ.

وقالت المديرية عبر حسابها في “تويتر” إن اللجنة المكلفة بتقصي ملابسات الحادثة أنهت أعمالها، وأتضح بعد التحقيقات ومقابلة رب الأسرة أن هناك تقصيراً في محاولة إنقاذ العائلة نتيجة تصرفات واجتهادات فردية.

وتفردت “الشرق” يوم الأربعاء الماضي، بنشر خبر تشكيل لجنة من المديرية العامة لحرس الحدود بالرياض، لتقصي الحقائق حول ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعى عن تأخر إنقاذ عائلة علقت سيارتهم بمنطقة طينية.