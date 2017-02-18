روني إلى الدوري الصيني

لا يزال بإمكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الاستغناء عن واين روني، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في الدوري الصيني فبراير الجاري.

وترى أندية صينية عديدة وجود فرصة للتعاقد مع النجم الإنجليزي، قبل أن يغلق باب الانتقالات الشتوية 28 الجاري، وذلك وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لصحيفة “تليغراف” البريطانية.

واقترح المدير الفني ليونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، أن يبقى روني لنهاية الموسم الجاري بمانشستر يونايتد، الذي يواجه بلاكبيرن في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي الأحد، لا سيما وأن الفريق يسعى للمنافسة للتواجد في المربع الذهبي بالدوري.

ولكن هذا الموقف ربما يتغير إذا أبدى قائد مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، الذي لما يشارك في أي مباراة منذ بداية ديسمبر، موافقته على الرحيل خلال الـ10 أيام المقبلة.

ويمتلك روني عروضاً تصل قيمتها على الأقل لـ32 مليون جنيه إسترليني في العام للرحيل إلى الصين، بينما يمكن للنادي الإنجليزي أن يطلب قيمة كبيرة للاستغناء عن روني (31 عاماً)، والذي لا يزال يتبقى في عقده مع مانشستر يونايتد 18 شهراً.

ويبدو رحيل اللاعب في الصيف هو الأمر المرجح، لكن أصحاب العروض الصينية يعملون بكد لإنهاء الصفقة في الفترة الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي بكين جوان، الذي حاول وفشل في التعاقد مع روني الصيف الماضي، وفريق جوانجتشو إيفرغارند تاوباو، من بين الأندية الصينية التي ارتبط اسمها بالتعاقد مع اللاعب.

ورغم أن روني حالياً يبني بيتاً جديداً، لكن هذا الأمر لن يكون عائقاً أمام انتقاله للصين.