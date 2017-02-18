ضبط مخدرات بمليون ريال

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متابعاتالشرق أونلاين

أوقفت شرطة جبال الحشر وعمود 49 مخالفا يحملون جنسيات أفريقية وضبطت كميات من القات والحشيش المخدر والعرق المسكر تقدر قيمتها بأكثر من مليون ريال.

كما تحفظت على 3 مركبات مسروقة استخدمت في التهريب، وذلك في حملة أمنية استهدفت عدداً من المواقع الوعرة والمشبوهة.

وقبضت الحملة الأمنية في العملية الأولى على 49 مخالفا من جنسية إفريقية وضبطت خلالها مركبة استخدمت لتهريب 1120 حزمة من القات المخدر، وضبط شخصان بعد تبادل لإطلاق النار عثر بحوزتهما على 21 بلاطة من الحشيش المخدر وكمية من العرق المسكر.

كما ضبطت الجهات الأمنية في العملية الثانية مركبتين مسروقتين ومعمم عنهما من قبل شرطة منطقة الرياض عثر في الأولى على 800 حزمة من القات وفي الأخرى 520 حزمة من القات المخدر.

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