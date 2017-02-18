أصوات الاتفاقيين تتعالي لإقالة جاريدو

تعالت أصوات بعض الاتفاقيين مطالبة بإقالة المدرب الأسباني خوان جاريدو، لسوء نتائج الفريق تحت قيادته غير أن الإدارة بقيادة خالد الدبل، فضلت تجديد الثقة فيه قبل مباراة الأمس أمام الوحدة، عملاً بمبدأ منح فرصة أكبر للمدرب، والحفاظ على الاستقرار الفني للفريق.

وتولَّى جاريدو مسؤولية تدريب الاتفاق في السادس من شهر نوفمبر الماضي خلفاً للتونسي جميل بالقاسم الذي أعاد الفريق إلى دوري جميل.

ويرى اتفاقيون أن غياب الانتصارات عن الفريق لم يكن في ظروف غامضة، بل يتحمل مسؤوليتها المدرب، الذي فشل حتى الآن في تثبيت تشكيل الفريق، مما أثر على الانسجام بين العناصر داخل الملعب.

وتردت نتائج فريق الاتفاق، بدوري جميل للمحترفين، وكان آخرها الخسارة التي تلقَّاها الفريق أمس الجمعة على يد مضيفة الوحدة 1 / 2 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من البطولة.

ولم يحقق الاتفاق في بطولة الدوري منذ تولَّي جاريدو المسؤولية سوى انتصارين فقط، كان الأول على حساب الخليج في مستهل مشوار المدرب الاسباني مع الفريق، في الجولة التاسعة من المسابقة، ثم فوزٍ آخرٍ على الفيصلي 3 / 1 في الجولة العاشرة.

ورغم وجود الاتفاق في وسط الترتيب حيث يحتل المركز الثامن برصيد 22 نقطة ، إلاَّ أن أنصار الفريق بدأوا يشعرون بالقلق على مستقبل الاتفاق في ظل الصراع المحموم بين فِرق مؤخرة الترتيب، للهروب من شبح الهبوط.