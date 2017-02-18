القيادة تهنئ نيبال بذكرى يومها الديمقراطي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية، السيدة بيديا ديفي بهانداري، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيسة، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيسة بيديا ديفي بهانداري، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها، معرباً عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيسة، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وكذلك بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيسة، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية الصديق المزيد من الرقي والازدهار.