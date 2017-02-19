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الوَطَنُ العَرَبِيُّ بَيْنَ أَخْبَارِ…
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أقلب التدربيل يا مكافح .
تصويب : الدربيل – وليس التدربيل ..
مكافحةألفساد من وراء ألبِشْتْ ما تشوف ألفساد يا معوّد .
حلوة كلمة “معوّد” ..
والرجاء الإقلال منها فقد أزعجتها ..
نصيحه
إذا أردْت مكافحة الفساد إوْضعْ مشِيلِحْ على ألناظور تشوف بوضوح وشفافيه أكثر .
واحد عقله خفيف شثوَيْ يعمل في مكافحة الفساد إشتري شمسيه وخرق فيه ثُقْبْ من الأعلى سألوه ليش تخرب الشمسيه كِذَا قال عشان أبي أشوف الفساد وهو نازل،، إضحك من قلبك إزا بتريد .
العقل نعمة من الله !
يقول المثل : اجعل بينك وبين النار مطوّع .. وأخي المهندس الطبيب البيطري عليان – حفظه الله – يقول : اجعل بينك وبين اكتشاف الفساد “بشت حساوي ” كثير الزري” .. ما أحسن منطوقك يا طبيبنا الكريم !
حيا الله ابو حاتم دعشوش افندي هل هلالك يا معود حمد الله عالسلامة عساك جبت لنا معك حماط وبرشومي من الباحه ،، وراك اليوم ما علّقت على الو همّام ولاّ جاب لك الرعب بقصائده الهجائيه النّاريه ،، خيراً فعلت يا صاح ،، يقولون خوالي جهينه من ذَلْ سِلِمّ وعساك سالم تحياتي
اعرف انه الدربيل ولك حرف التاء ابا إلاّ أن يقلط انت مثل اللي ما يلاقي في الورد عيب يقول عليه أحمر الخدين باين عليك استاذ دقيق في التصحيح يا ويل الطلبه إللي كنت تدرسهم عنقليزي ، تلقاهم الى هالحين يدعون عليك باللاتيني يا استاد دعشوش دعششك ماني بقايل لا يروح مصححها ابو الدعاشيش الله يسلمه .
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أقلب التدربيل يا مكافح .
تصويب : الدربيل – وليس التدربيل ..
مكافحةألفساد من وراء ألبِشْتْ ما تشوف ألفساد يا معوّد .
حلوة كلمة “معوّد” ..
والرجاء الإقلال منها فقد أزعجتها ..
نصيحه
إذا أردْت مكافحة الفساد إوْضعْ مشِيلِحْ على ألناظور تشوف بوضوح وشفافيه أكثر .
واحد عقله خفيف شثوَيْ يعمل في مكافحة الفساد إشتري شمسيه وخرق فيه ثُقْبْ من الأعلى سألوه ليش تخرب الشمسيه كِذَا قال عشان أبي أشوف الفساد وهو نازل،، إضحك من قلبك إزا بتريد .
العقل نعمة من الله !
يقول المثل : اجعل بينك وبين النار مطوّع .. وأخي المهندس الطبيب البيطري عليان – حفظه الله – يقول : اجعل بينك وبين اكتشاف الفساد “بشت حساوي ” كثير الزري” .. ما أحسن منطوقك يا طبيبنا الكريم !
حيا الله ابو حاتم دعشوش افندي هل هلالك يا معود حمد الله عالسلامة عساك جبت لنا معك حماط وبرشومي من الباحه ،، وراك اليوم ما علّقت على الو همّام ولاّ جاب لك الرعب بقصائده الهجائيه النّاريه ،، خيراً فعلت يا صاح ،، يقولون خوالي جهينه من ذَلْ سِلِمّ وعساك سالم تحياتي
اعرف انه الدربيل ولك حرف التاء ابا إلاّ أن يقلط انت مثل اللي ما يلاقي في الورد عيب يقول عليه أحمر الخدين باين عليك استاذ دقيق في التصحيح يا ويل الطلبه إللي كنت تدرسهم عنقليزي ، تلقاهم الى هالحين يدعون عليك باللاتيني يا استاد دعشوش دعششك ماني بقايل لا يروح مصححها ابو الدعاشيش الله يسلمه .