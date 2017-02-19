أُتخم مجتمعنا بما يعرف بالعامية بظاهرة (الطقطقة) وهو أسلوب يضج في معظمه بالسخرية المفبركة والتندر المشوه تجلى باستخدام عبثي ومغلوط لمواقع التواصل الاجتماعي (فوتوشوب).. لن نتحدث بصيغة معلبة مكررة عن سلبيات هذا السلوك وبديباجة السخط والاستنكار العدمي.. ما يهمنا كيف نعطف بهذا المنحى الخطير لجادة الاستقامة وبكلمة أدق: كيف نقولبه من معول هدم وانحطاط إلى (إنزيم) إثراء ومصدة للأعداء.. صحيح أن ما يبثه هؤلاء أقل ما يقال عنه ترهات واستهجانات تستخف بمجملها بالأفذاذ وتنتقص من الأكفاء لكن هذا يجب ألا يجعلنا نغفل بأن (بعضهم) يملك قدرات ومواهب فنية فوق العادة والشاهد تركيب المقاطع بشكل احترافي يجعل الصورة أو مقطع (الفيديو) يحاكي وإن شئت يطابق المقطع الصوتي أو العكس الأمر الذي يجعلها تحقُق الانتشار بهذا الزخم وهاهنا تكمن الخطورة! فهؤلاء وأولئك حينما يستشعرون بازدياد مريديهم وبزوغ نجوميتهم! يمعنون في غيهم (ويتبجحون) بمهاراتهم وقدراتهم باستمالة الآخرين. الأنكى عندما يُستغل هؤلاء من قبل أعداء المجتمع.

فلنسارع إذاً باستقطابهم وتحديدا ممن نتوسم فيهم الاستعداد للإصلاح ويفتقدون التوجيه الرشيد وعقلنة الفكر.. هؤلاء إذا ما أحسنا اختيارهم وصقلنا مواهبهم وصوبنا بوصلتهم بالتأكيد سوف يكونون أدوات إعلامية فعالة سواء على الصعيد المجتمعي أو الخارجي ولن أبالغ إذا قلت أن بعضهم يفوق جهابذة الكتّاب وفطاحلة المثقفين والوعاظ في القدرة على إيصال الفكرة أو المغزى وربما ترسيخها وبثوانٍ معدودة بوصفهم حاذقين فنياً من جهة واتساع منسوب انتشارهم من جهة أخرى.. يبقى التنويه أن ملاحقة هؤلاء أو إقصاءهم لن يجدي نفعاً لأنهم وببساطة شديدة سيجدون من يتلقفهم ويغويهم ويجعلون منهم بيادق مارقة و(مشيطنة) لجهة مجتمعنا.. فلنسع إلى احتوائهم اليوم قبل الغد.