ملامح
عايض بن مساعد
حاكموا المطر.. وحاسبوا المواطنين..!
هناك من يعتقد أن مشكلة تصريف مياه الأمطار والسيول لدينا، أعلى من «السعة العقلية» التي يتمتع بها مهندسو المدن ومخططوها، بل قد تكون بالنسبة لقدراتهم الذهنية والفكرية، معضلةً مستحيلة إن لم تكن رابع المستحيلات..!
فيما الشواهد على تعدد «مواهب» مخططي مشاريع البنى التحتية ومنفذيها، لا تحتاج إلى كبير جهدٍ لاكتشافها؛ فهي أوضح من الشمس في رابعة النهار، وحسبنا أن نرى منتجاتها «الإبداعية» في شوارعنا التي تحولت إلى أنهار، وبيوتنا التي أصبحت مسابحَ بعد موجة الأمطار الأخيرة، وكل ذلك بقصد إمتاع المواطنين وإسعادهم، حينما يشاهدون مدنهم الجافة الصحراوية، تسبح في المياه وكأنها مدينة «البندقية» الإيطالية..!
وكعادة المواطنين «ذوي صعوبات التعلم» الذين يعانون من «أزمات فكرٍ» متتالية، لا يستوعبون الأفكار الابتكارية، ولا يتكيفون مع المستجدات «الفنتازية»، فلو كانوا «شطاراً» وأذكياء بما فيه الكفاية، لاقتنوا «سياراتٍ برمائية»، وقوارب مطاطية، ولجعلوا الأدوار الأرضية في منازلهم ذات تصميمٍ خاص يتناسب مع الألعاب المائية..!
أما ما قد يحدث من الخسائر والتلفيات، وما قد يحصل من الكوارث والوفيات؛ فسببه التقلبات الجوية، والأمطار «غير المسبوقة»، والسيول «المنقولة»، وأطفال المدارس «المتهورون»، والمعلمات اللواتي لم يتعلمن السباحة، والأشباح التي قامت بالتعدي على بُطُون الأودية..!
ختامًا، أيها المخططون الأفذاذ، والمسؤولون الكرام، لكي تنتهي مشكلاتنا المزمنة في مواسم الأمطار والسيول؛ حاكموا المطر، وحاسبوا المواطنين..!
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صراحه لابد من محاكمة المواطنين .وليس فقط محاسبتهم ….
المواطنون كثروا من الشكاوي والانتقاد للامور التي تدار بها البلد وحان وقت محاكمتهم …
اما المطر فحان وقت اقامة صلاة منع المطر حتى لا يزعج بنيتنا التحتيه…..ابتسم
لنقل الحق : ما للمطر حق يفتش على مقاولينا كل شتاء ..
لو جعل فترات تفتيشه مرة في كل ٢٠٠ سنة لكان مرحبا بتفتيشه ..
ما لهذا المطر يطل علينا ويداعبنا بغير “حنيّة” .. مداعبة فيها رحيل للأبد ..
يذكرنا مزحه “العفش” معنا بالكلام الجاري على ألسنة الناس ” يا زين مزح البعارين ” !
اللهم احفظ أهلنا من سد العقيق ..
الخوف يشتد غضبه وينفجر علينا ..
مقال الدكتورعايض -بارك الله به- يذكرنا ب(رماه في اليم مكتوفا وقال له _ إياك ، إياك أن تبتل بالماء) .. لذا فنحن نوافقه ونوافق كل حريص على أرواح المعلمات ، ونوصي بأن تأخذ كل من تُقبل كمعلمة دورة في السباحة مدتها ٣ سنوات ، ودورة أخرى لمدة ٣ أعوام في الغوص ، ومثل مدة الدورتين (٦ سنوات أخرى) في إنقاذ الغرقى .. بحيث يكون مجموع الثلاث دورات ١٢ عاما قبل ممارسة التدريس .. وبذلك نحد ونقلل من رحيل بناتنا عنا في وت مبكر وهن في عمر الزهور ..
هههه …
أعجبني وصفك لهوامير بطون الأودية بالأشباح ..
هم يا ابن عايض :
= أشباح بأرقام هويات وطنية ،،
= هوامير لهم وجود في كل شارع وسكة ووادي..كهواميرسوق المال الذين تعاقبهم إدارة السوق شهريا ..
المشكلة لو حاكمنا المطر – وصدر حكما بحبسه / سجنه .. من سيرضى بأن يكوم حبسه بجوار منزله .. ابحثوا عن حلٍ آخر ..