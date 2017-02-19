«الشورى» يطالب بتكثيف البرامج الرياضية والمجتمعية للجنسين

يناقش مجلس الشورى خلال جلساته العادية للأسبوع الجاري من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي يعقدها، عدداً من تقارير الجهات الحكومية للعام المالي 1436 /1437هـ ومقترحات تعديلات على الأنظمة، والتصويت على مقترحات للأعضاء.

وسيناقش المجلس في جلسته السادسة عشرة غداً الإثنين التقرير السنوي لمعهد الإدارة، حيث أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية المعهد برفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية والاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات السعودية، والعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة التي تمثل النشاط الرئيس للمعهد.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لـ «رئاسة الحرمين»، الذي طالبت فيه بالعمل على رفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ودراسة تنظيم الاعتكاف خصوصاً في العشر الأخيرة من رمضان.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي، ومناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة (16) من (النظام الصحي) المقدم من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وعضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن، ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي.

أما في جلسة المجلس التي يعقدها الثلاثاء القادم فيصوت المجلس على مطالبة هيئة المدن الاقتصادية بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة، وبناء شراكات مع الجهات الحكومية الخاصة لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة. ودعت اللجنة الهيئة إلى تكثيف البرامج الرياضية والمجتمعية والبرامج والمشاريع، للشباب ذكوراً وإناثاً لتصل إلى مناطق المملكة ومحافظاتها كافة.

ويناقش المجلس في جلسته الأربعاء تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. كما يناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة السياحة. إضافة إلى عدد من التقارير والمواضيع الأخرى.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٤) صفحة (٢) بتاريخ (١٩-٠٢-٢٠١٧)