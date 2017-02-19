دشن أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، في مكتبه بديوان الإمارة، طريق غرب المطار بالدمام السريع الذي يربط طريق الرياض – الدمام السريع بطريق الدمام أبوحدرية السريع غرب مطار الملك فهد الدولي، الذي نفذته وزارة النقل بتكلفة إجمالية بلغت 327.211.000 ريال، بطول 61 كيلومتراً، باتجاهين وثلاثة مسارات لكل اتجاه، بالإضافة لتقاطع كامل على طريق الدمام -الرياض السريع وتقاطع مماثل على طريق الدمام – أبوحدرية السريع.

وسيمكِّن الطريق المركبات الصغيرة والكبيرة والعابرة القادمة من طريق أبوحدرية والمتجهة إلى العاصمة الرياض وبقية المناطق الوسطى والغربية من تفادي دخول الدمام مروراً بالطريق الحالي والوصول لطريق الرياض السريع بشكل مباشر عبر مساره الذي يمر غرب مطار الملك فهد الدولي في الدمام ويختصر مسافة تبلغ قرابة 31 كيلومتراً، بالإضافة إلى خدمته المناطق السكنية والزراعية والمنطقة المساندة للمطار.

ونوه أمير المنطقة الشرقية خلال التدشين، بحضور وزير النقل سليمان الحمدان، على الجهود المبذولة في تنفيذ الطريق الذي سيسهم في تسهيل حركة المرور، مؤكداً أن الدولة ـ رعاها الله ـ تضع في الاعتبار كل ما من شأنه توفير الراحة للمواطنين والمقيمين، التي تشمل تنفيذ وإنشاء شبكات الطرق الرئيسة والفرعية في المملكة.

وحضر التدشين رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العمودي، ووكيل وزارة النقل للتخطيط الاستراتيجي المهندس هذلول الهذلول، ووكيل وزارة النقل للمشاريع وإدارات الطرق في المناطق خميس الغامدي، ومدير عام مطار الملك فهد الدولي تركي الجعويني، وكبار مسؤولي الوزارة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٤) صفحة (٤) بتاريخ (١٩-٠٢-٢٠١٧)