الخشان: مراكز الرعاية الأولية في مقدمة أولويات «الصحة»

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور هشام بن إبراهيم الخشان، على أهمية الدور الذي تقوم به مراكز الرعاية الصحية الأولية مما جعلها من أولى اهتمامات الوزارة.

وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بعيداً عن «المركزية»، والسعي من خلال تعاون كافة البرامج مع الإدارات إلى تقديم منتجات مهنية وصحية تتواكب مع التصور المراد من المراكز الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمسؤولي إدارة الصحة العامة ومديري المراكز الصحية والقطاعات، حيث ناقش الاجتماع المشاريع المناطة بالصحة العامة، وتوفير الخدمة المثلى للمراجعين، واستثمار القوى العاملة من الطاقات البشرية بالشكل الإيجابي، كما نوقشت عديد من القضايا التي تهم القطاع الصحي والخدمة المقدمة للمستفيدين في المراكز الصحية بالمنطقة، والسعي إلى رفع المستوى المهني للعاملين من خلال إيجاد الحلول لبعض التحديات.

من جهتها أوضحت مساعد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتورة خلود مغربل أن الزيارة شهدت جولات تفقدية وزيارات ميدانية لعدد من المراكز الصحية، للاطلاع على آلية العمل، وكيفية رفع المستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين، وشملت اللقاءات عدداً من التجارب لبعض البرامج التي تم البدء فيها من قبل الصحة العامة بالمنطقة الشرقية، حيث طالب الخشان بتعميمها على مستوى المملكة لتعم الفائدة على كافة العاملين في القطاعات الصحية بالمملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٤) صفحة (٣) بتاريخ (١٩-٠٢-٢٠١٧)