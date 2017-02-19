القيادة تهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الديمقراطية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية بيديا ديفي بهانداري، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيسة، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية للرئيسة بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية الصديق مزيداً من التقدم والازدهار. كذلك بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيسة بهانداري، وعبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الصديق مزيداً من الرقي والازدهار.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٤) صفحة (٢) بتاريخ (١٩-٠٢-٢٠١٧)