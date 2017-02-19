إحباط تهريب 55 ألف قرص إمفيتامين

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية بتوفيق الله من إحباط محاولة تهريب عدد (55280) قرص إمفيتامين المخدرة، كانت مخبأة داخل حقيبة يدوية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، وقال: «تم رصد أشخاص قبل فجر الجمعة، حاولوا اختراق حدود المملكة العربية السعودية عبر مسؤوليات قطاع طريف قادمين من الأراضي الأردنية سيراً على الأقدام، متوقعين أن سوء الأحوال الجوية المتمثل بتساقط الثلوج وتدني الرؤية سيمكنهم من ذلك، مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وإطلاق النار عليهم»، مفيداً بالمباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كافة حيال المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود في كل الظروف والمتغيرات الجوية، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٤) صفحة (٥) بتاريخ (١٩-٠٢-٢٠١٧)