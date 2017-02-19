أمانة الأحساء: تشغيل 138 آلية .. وخطة لرش مستنقعات الأمطار

جهزت أمانة محافظة الأحساء خلال الحالة المطرية في الأيام القليلة الماضية 400 عامل مدعومين بـ138 آلية، منها 78 صهريجاً و60 مضخة أرضية، لسحب تجمعات مياه الأمطار في عدد من المواقع التي تفتقد لشبكة التصريف، إضافة إلى تشيكل فرق طوارئ على مستوى الأمانة من « مهندسين وفنيين ومراقبين» يقومون على إدارة الأعمال والمراقبة خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل»إن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار في كل عام تتم بفترة كافية من بدء الموسم، على أن تتضمن الخطوات الاستعدادية التنسيق المباشر مع أعضاء اللجنة المشتركة من القطاعات الحكومية المعنية التي تم تشكيلها للتعامل مع طوارئ الأمطار والسيول، مع تخصيص مركز القيادة لفريق العمل في الأمانة والرقم المباشر «940» يمثل محور الارتكاز الرئيس لتلقي بلاغات الأمطار وتوجيه الإدارات المشاركة».

وأضاف بووشل أن الأمانة تقوم بدءاً من يوم غد الأحد برش المستنقعات الناتجة من الأمطار بهدف مكافحة انتشار البعوض والحشرات الطائرة وسيتم ذلك عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش» أجهزة الرش الضبابية الحرارية، أجهزة الرش السطحي، أجهزة رش الرذاذ المتناهية في الصغر».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٤) صفحة (٦) بتاريخ (١٩-٠٢-٢٠١٧)