برنامج الإصحاح البيئي في سكاكا

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سكاكاالشرق

تستعد أمانة منطقة الجوف لإطلاق مشروع الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة بمدينة سكاكا، ضمن أهدافها للقضاء على الظواهر التي تساعد في نقل الأمراض والأوبئة، متضمناً جملة من المكونات والأهداف وخطط العمل المدروسة التي ستساهم في رفع مستوى الإصحاح البيئي في المدينة، والتقليل من عوامل الآفات المتسببة والناقلة للأمراض.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٤) صفحة (٥) بتاريخ (١٩-٠٢-٢٠١٧)
الشرق  |  سكاكا
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