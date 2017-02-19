الشرقية: تعليق دراسة المدارس المتضررة فقط

أصدرت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية قراراً يقضي بتفويض مديري مكاتب التعليم في المنطقة بتعليق الدراسة للمدارس التي تضررت من هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، مما قد يعيق مواصلة اليوم الدراسي، وذلك لضمان سير اليوم الدراسي بشكل انسيابي، والتواصل مع القيادات المدرسية بذات الشأن بعد التأكد من صعوبة الدراسة فعلياً اليوم، وبما يحفظ سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، مع ضرورة التواصل المستمر مع الجهات المختصة لعلاج أي مشكلة تعيق انتظام العمل أو تشكل خطورة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، وجّه بسرعة متابعة أوضاع المدارس خلال اليومين الماضيين وإبلاغ فرق الصيانة فوراً بالحالات الطارئة حتى تتمكن من تقديم الدعم والمساندة، علماً بأن فرق الصيانة تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات ومعالجة الحالات.

ولفت النظر إلى أنه يمكن في الحالات القصوى الاستعانة بالجهات المساندة الأخرى مثل مصلحة المياه والبلديات، سائلاً الله عز وجل السلامة للجميع، وأن تكون أمطار خير وبركة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٤) صفحة (٥) بتاريخ (١٩-٠٢-٢٠١٧)