يرعـى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غدا الإثنين، أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بعنوان: «الحوكمة، والشفافية، والمساءلة»، وذلك بفندق رفال كمبينسكي بمدينة الرياض، بمشاركة 40 خبيراً ومتخصصاً من داخل المملكة وخارجها، سيبحثون عددا من المحاور وهي؛ الحوكمة، الشفافية، المساءلة، التعاون الدولي، استرداد الموجودات، وسيتضمن برنامج المؤتمر 8 جلسات إلى جانب ورشتي عمل. وسيكون المتحدث الرئيس الأول للمؤتمر في يومه الأول المستشار بالديوان الملكي المهندس علي النعيمي.

وعبَّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على رعايته المؤتمر، الذي يأتي حرصاً من المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في تعزيز الجهود المبذولة للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية، وسعيها في تفعيل شراكتها الدولية الخاصة بالاتفاقيات في هذا المجال، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمنت تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية لتعزيز التعـاون وتبادل الخبرات.

من جهته، قال نائب رئيس الهيئة لحماية النزاهة الدكتور أبا الخيل، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لهذا المؤتمر، وقال: إنه يأتي متوافقاً مع «رؤية المملكة 2030» التي عكست الإرادة الجادة والطموحة لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن لينعم بقاعدة إنتاجية متنوعة بما يعود بالخير والنماء على الفرد والمجتمع.

وأضاف نائب رئيس الهيئة لمكافحة الفساد عبدالمحسن المنيف أن المؤتمر، يهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحوكمة، والشفافية، والمساءلة، والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والاستفادة من تجارب الدول والمنظمات الدولية الناجحة في هذه المجالات، وتعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات.

وستقام على هامش المؤتمر ورشتا عمل متخصصة في مجال مكافحة الفساد، الأولى بعنوان (مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المجال الرياضي) ويقدمها الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي مايكل هيرشمان، والثانية بعنوان (كيف يمكن للمراجعين الداخليين اكتشاف جوانب الضعف في الحوكمة)، ويقدمها عضو هيئة التدريس بجامعة كليرمنت للدراسات العليا في أمريكا الدكتور روبيرت كيلدقا.

ودعت «نزاهة» المهتمين للحضور والمشاركة والتفاعل والتسجيل عبر موقع المؤتمر الإلكتروني conf2.nazaha.gov.sa.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٤) صفحة (٢) بتاريخ (١٩-٠٢-٢٠١٧)