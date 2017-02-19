«فطن» يختتم اجتماعاته في تبوك

أكد المنسق العام للبرنامج الوطني الوقائي «فطن» بمنطقة تبوك حامد بن موسى البلوي، أهمية تضافر جهود مديري مكاتب التعليم بمحافظات المنطقة لتفعيل برنامج «فطن» في جميع مدارس البنين والبنات بمدن ومحافظات ومراكز منطقة تبوك لتحقيق أهداف البرنامج، الذي يستهدف الطلاب والطالبات، ويتم تطبيقه وفق أساليب علمية مبتكرة تمكن من التغير السلوكي الإيجابي لديهم.

وأشار البلوي عقب اختتام اجتماع لقاءات البرنامج مؤخراً في محافظة ضباء، إلى تطلع المجتمع لنتائج أعمال ونشاطات هذا البرنامج وفعالياته لتعم نجاحاته محافظات ومراكز المنطقه كافة، مستعرضاً مسيرة البرنامج والأدوار التي يقوم بها الخبراء وميسرو «فطن» بالميدان التربوي، بالإضافة إلى استعراض وثيقة «فطن» والخرائط التنظيمية للبرنامج، وأهم القضايا التي يسعى البرنامج لمعالجتها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٤) صفحة (٢) بتاريخ (١٩-٠٢-٢٠١٧)