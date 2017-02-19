«حرس الحدود»: محاسبة مقصرين تأخروا في إنقاذ عائلة من الوحل

‫أكدت المديرية العامة لحرس الحدود انتهاء أعمال اللجنة المكلفة بتقصي ملابسات الحادثة التي نشرت عنها «الشرق» في عدد يوم الأربعاء الماضي، حول التأخر في إنقاذ عائلة علقت سيارتهم بمنطقة طينية بالقرب من رأس أبوعلي بالجبيل الصناعية.

وقالت حرس الحدود عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اتضح للجنة بعد التحقيقات ومقابلة رب الأسرة أن هناك تقصيراً في محاولة إنقاذ العائلة نتيجة تصرفات فردية»، وأضافت: «تؤكد المديرية العامة لحرس الحدود أنه سيتم محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات‬ اللازمة لمعالجة ذلك بما يكفل سلامة مرتادي الشواطئ ويحقق تطلعات ولاة الأمر يحفظهم الله».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٤) صفحة (٧) بتاريخ (١٩-٠٢-٢٠١٧)