أرامكو السعودية: السيطرة على تسرب محدود في بقيق

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بقيقالشرق

تمكنت فرق الاستجابة للحالات الطارئة في أرامكو السعودية مساء أمس من السيطرة على حادث تسرب لكميات محدودة من الزيت في أحد خطوط الأنابيب في منطقة أعمال الشركة بالقرب من بقيق.
وأعربت أرامكو السعودية في بيان لها عن عميق أسفها لوفاة أحد موظفي المقاولين، وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم موظف في أرامكو السعودية، في الحادث، وقد تم نقل المصابين لتلقي العلاج، فيما غادر اثنان منهم المستشفى بعد الاطمئنان عليهما، أما الثالث وهو موظف الشركة، فيتلقى العلاج حالياً وحالته مستقرة والحمد لله، وواصلت فرق الطوارئ تأمين سلامة الموقع، فيما فتحت الشركة تحقيقًا حول الحادث.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٤) صفحة (١) بتاريخ (١٩-٠٢-٢٠١٧)
الشرق  |  بقيق

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