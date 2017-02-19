العراق يعلن رسميا انطلاق عملية تحرير الجانب الغربي من مدينة الموصل من قبضة داعش

أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي صباح اليوم ، انطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي ,وذلك بعد ساعات من إلقاء طائرات تابعة للقوة الجوية العراقية ملايين المنشورات على المدينة تحث السكان على التزام منازلهم والتعاون مع القوات الأمنية .

وأوضح مصدر أمني عراقي في بيان له اليوم أن قوات مكافحة الإرهاب انطلقت ، من المحور الجنوبي من مدينة الموصل في إطار عملية تحرير الجانب الأيمن للمدينة بعد وقت قليل من الإعلان عن بدء عمليات تحريره من سيطرة داعش صباح اليوم .

وكانت القوات الأمنية العراقية المشتركة قد أكملت تحرير الجانب الأيسر /الشرقي/ من مدينة الموصل بعد نحو 3 أشهر من انطلاق عملية عسكرية واسعة بمشاركة طائرات التحالف الدولي.