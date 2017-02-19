قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن دخول موسم عقرب الدم، دخل اليوم الأحد والتي يتسم بردها بالصقيع، وينشط فيها الغبار، وتنتشر في أثنائها الحساسية بجميع أنواعها.

وكتب الزعاق – عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: اليوم الأحد أول موسم العقرب الثانية، والمسمّاة بالدم؛ وسميت بذلك لأن بردها يدمي، تستمرّ ثلاثة عشر يومًا”، محذرًا من بردها وصقيعها، لاسيما بالعراء.

وأضاف: ‏خلال موسم العقرب الثانية، تنشط الريح المثيرة للغبار والأتربة، وخاصة أواخرها، وتنتشر في أثنائها الحساسية بجميع أنواعها، ويفوح الربيع بعطره، ولفت إلى أنه لم يبق من البرد إلا القليل.