إحباط تهريب أقراص أمفيتامين داخل حقيبة يدوية

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية قبل فجر يوم الجمعة من إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدرة كانت داخل حقيبة يدوية، بحسب ما أفاد به المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي.

وقال: تم رصد أشخاص حاولوا اختراق الحدود السعودية عبر مسؤوليات قطاع طريف قادمين من الأراضي الأردنية مشياً على الأقدام متوقعين أن سوء الأحوال الجوية التي تتمثل بتساقط الثلوج وتدني الرؤية سيمكنهم من ذلك مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة و إطلاق النار عليهم.

وأضاف: كان مجموع ما قبض عليه (٥٥٢٨٠) خمسة وخمسون ألفاً ومائتان وثمانون قرص أمفيتامين، كما تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال المضبوطات بالتعاون مع الجهات الاخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود في كل الظروف والمتغيرات الجويه وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناءه.