هاتف هتلر في مزاد علني بالولايات المتحدة

يعرض الهاتف الذي كان يستخدمه الزعيم النازي الراحل، أدولف هتلر، في مزاد علني بالولايات المتحدة الأحد.

وعُثر على الهاتف، وهو أحمر اللون ونقش عليه اسم هتلر، في القبو الذي كان يتحصن به في برلين عام 1945.

وأهدى جنود سوفيات الهاتف للضابط البريطاني، سير رالف راينر، كهدية تذكارية في أعقاب استسلام ألمانيا في الحرب.

ويقول دار مزاد “إلكساندر هيستوريكال أوكشنز” إن المزاد، الذي يقام في شكسبير سيتي بولاية ميريلاند، سيبدأ من مئة ألف دولار.

ويأمل المشرفون على المزاد في بيع الهاتف، الذي ستخصص عائداته لصالح رانولف ابن الضابط رالف، بمبلغ قد يصل إلى 300 ألف دولار.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن بيل بانغوبولوس، المسؤول بدار المزاد، قوله إن الهاتف “سلاح دمار شامل”، لأن هتلر استعمله لاصدار أوامر أزهقت أرواح كثيرين خلال الحرب.